Conte ha dimostrato che il M5S è vivo e vegeto (Di lunedì 26 settembre 2022) Il M5S non è morto. È morta, in compenso, la credibilità di chi anche in questa campagna elettorale ha giocato a fare il forte con i presunti deboli (che deboli invece non lo erano). Il Movimento 5 Stelle che molti davano come praticamente scomparso incassa un risultato elettorale. Arrivare sopra il 15% per il partito di Giuseppe Conte fino a poco tempo fa sembrava un miraggio. Il M5S non è morto. Arrivare al 15% per il partito di Giuseppe Conte fino a poco tempo fa sembrava un miraggio Solo che tutti gli accadimenti che sembravano punti di debolezza in realtà si sono rivelati punti di forza. La caduta del governo Draghi (con il premier che ha deciso di rassegnare piccato le dimissioni senza voler discutere le richieste di Conte) è stato capito molto di più dagli elettori rispetto ai cosiddetti prestigiosi editorialisti di casa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Il M5S non è morto. È morta, in compenso, la credibilità di chi anche in questa campagna elettorale ha giocato a fare il forte con i presunti deboli (che deboli invece non lo erano). Il Movimento 5 Stelle che molti davano come praticamente scomparso incassa un risultato elettorale. Arrivare sopra il 15% per il partito di Giuseppefino a poco tempo fa sembrava un miraggio. Il M5S non è morto. Arrivare al 15% per il partito di Giuseppefino a poco tempo fa sembrava un miraggio Solo che tutti gli accadimenti che sembravano punti di debolezza in realtà si sono rivelati punti di forza. La caduta del governo Draghi (con il premier che ha deciso di rassegnare piccato le dimissioni senza voler discutere le richieste di) è stato capito molto di più dagli elettori rispetto ai cosiddetti prestigiosi editorialisti di casa ...

erik_forti : RT @giuliaselvaggi2: Che Conte abbia preso una caterva di voti al sud non mi sorprende: che noi meridionali fossimo coglioni l’avevamo già… - CinziaEmanuelli : RT @giuliaselvaggi2: Che Conte abbia preso una caterva di voti al sud non mi sorprende: che noi meridionali fossimo coglioni l’avevamo già… - GioITA2 : RT @giuliaselvaggi2: Che Conte abbia preso una caterva di voti al sud non mi sorprende: che noi meridionali fossimo coglioni l’avevamo già… - LucaFrassine : RT @giuliaselvaggi2: Che Conte abbia preso una caterva di voti al sud non mi sorprende: che noi meridionali fossimo coglioni l’avevamo già… - Rossana44792035 : RT @giuliaselvaggi2: Che Conte abbia preso una caterva di voti al sud non mi sorprende: che noi meridionali fossimo coglioni l’avevamo già… -