BellaMà non va in onda, causa del flop? Il Paradiso delle Signore anticipa alle 14.00, cambia tutto per lo sciopero (Di lunedì 26 settembre 2022) BellaMà non va in onda mentre Il Paradiso delle Signore anticipa alle 14.00? Mai come in questi giorni la programmazione di Rai1 è stata complicata ma se fino a questo momento la scusa erano le elezioni, adesso sembra che cambia tutto per lo sciopero indetto dai lavoratori RAI. Il Sindacato nazionale autonomo produzione tv (SNAP) si è fermato e questo ha già causato alcune modifiche al palinsesto e non solo quello del mattino ma anche quello del pomeriggio. A causa dello sciopero è saltato lo speciale Tg1 sulle Elezioni previsto per le 14.00 di oggi ma al suo posto ecco subito pronti i protagonisti de Il Paradiso delle ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)non va inmentre Il14.00? Mai come in questi giorni la programmazione di Rai1 è stata complicata ma se fino a questo momento la scusa erano le elezioni, adesso sembra cheper loindetto dai lavoratori RAI. Il Sindacato nazionale autonomo produzione tv (SNAP) si è fermato e questo ha giàto alcune modifiche al palinsesto e non solo quello del mattino ma anche quello del pomeriggio. Adelloè saltato lo speciale Tg1 sulle Elezioni previsto per le 14.00 di oggi ma al suo posto ecco subito pronti i protagonisti de Il...

GalantoMassimo : Anche #BellaMa non andrà in onda oggi, causa sciopero Rai. - FabioTraversa : RT @Baccotvnews: ??Sciopero #Rai. Saltano anche #IFattivostri. Nel pomeriggio potrebbero non andare in onda #BellaMa e #Lavitaindiretta. #Ra… - littlemixftlodo : RT @Baccotvnews: ??Sciopero #Rai. Saltano anche #IFattivostri. Nel pomeriggio potrebbero non andare in onda #BellaMa e #Lavitaindiretta. #Ra… - Baccotvnews : ??Sciopero #Rai. Saltano anche #IFattivostri. Nel pomeriggio potrebbero non andare in onda #BellaMa e #Lavitaindiretta. #Rai1 #Rai2 - davided81 : La certezza è che Diaco su Rai2 non lo chiudono #BellaMa #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni #maratonamentana -