Arianna, ragazza madre e studentessa all'università: "Costretta a portare la mia bimba in aula"

Arianna Bagno, avellinese, ha 24 anni e un sogno. Laurearsi in economia bancaria e finanziaria. Per questo si è iscritta all'università del Sannio a Benevento dove esiste questo corso di laurea specifico. Alle lezioni però Arianna non ci va da sola. O meglio non può. Perché oltre a essere una studentessa, Arianna è madre di Mariangela nata alla fine del 2021. ragazza madre per la precisione che è Costretta a portare con sé alle lezioni la sua bambina perché non può lasciarla da nessuna parte. Al nido non ho trovato posto. Un dramma che non è solo il suo, ma di tante altre giovani che hanno il coraggio di portare avanti gravidanze anche in condizioni difficili, senza aiuti.

