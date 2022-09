Silvia Slitti, chi è la proprietaria della casa a Milano di Ambra Angiolini? Età, marito, figli, appartamento, cosa è successo, Instagram (Di giovedì 22 settembre 2022) Silvia Slitti è una nota wedding planner, nonché moglie del famoso calciatore Giampaolo Pazzini. La donna è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo per occuparsi spesso dei grandi eventi dei vip. Nelle ultime ore, però, si è creata una grossa polemica attorno al suo nome e a quello di Ambra Angiolini a causa dell’appartamento di... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 settembre 2022)è una nota wedding planner, nonché moglie del famoso calciatore Giampaolo Pazzini. La donna è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo per occuparsi spesso dei grandi eventi dei vip. Nelle ultime ore, però, si è creata una grossa polemica attorno al suo nome e a quello dia causa dell’di...

Corriere : Silvia Slitti, la moglie di Pazzini, accusa: «Ambra Angiolini occupa abusivamente casa nostra» - IOdonna : «Il contratto era fino al 30 giugno. Siamo al 21 settembre e io devo stare in hotel. Io in hotel e lei a casa mia,… - Reemul64 : RT @marco73rm: Le leggi del cazzo all'italiana!! (NON SEI PADRONE A CASA TUA). “Ambra Angiolini vive a casa mia, il contratto è scaduto ma… - infoitcultura : Silvia Slitti sulla casa affittata a Angiolini e Allegri: 'Costretti alle vie legali, non siamo tutelati' - infoitcultura : Ambra Angiolini, Silvia Slitti: “Occupa abusivamente casa mia”. La replica dei legali -