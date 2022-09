Meteo giovedì: Italia alle prese con alta pressione e impulsi instabili dai Balcani (Di giovedì 22 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Una circolazione di bassa pressione centrata sull’Ucraina continuerà a pilotare correnti piuttosto fresche attraverso tutta l’area Balcanica fino all’Italia meridionale. Correnti che a contatto con un mare Mediterraneo ancora caldo avranno l’occasione per sviluppare ammassi nuvolosi anche importanti e forieri di piogge e locali temporali. Le zone che resteranno più esposte al flusso instabile saranno quelle insulari, soprattutto Sardegna orientale e Sicilia ionica ma rovesci non mancheranno anche sulla Calabria. Il resto della Penisola resterà più protetto da un campo di alta pressione di matrice afro mediterranea ma che di africano, almeno sul nostro settore, avrà ben poco visto che le temperature resteranno anche al di sotto della ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022) PrevisioniSITUAZIONE. Una circolazione di bassacentrata sull’Ucraina continuerà a pilotare correnti piuttosto fresche attraverso tutta l’areaca fino all’meridionale. Correnti che a contatto con un mare Mediterraneo ancora caldo avranno l’occasione per sviluppare ammassi nuvolosi anche importanti e forieri di piogge e locali temporali. Le zone che resteranno più esposte al flusso instabile saranno quelle insulari, soprattutto Sardegna orientale e Sicilia ionica ma rovesci non mancheranno anche sulla Calabria. Il resto della Penisola resterà più protetto da un campo didi matrice afro mediterranea ma che di africano, almeno sul nostro settore, avrà ben poco visto che le temperature resteranno anche al di sotto della ...

DPCgov : ?? Giovedì #22settembre ???? #allertaGIALLA meteo-idro su alcuni settori di Sicilia e Sardegna ?? Consulta il bollettin… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, giovedì #15settembre, in Toscana e Umbria. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo dal tardo… - ilfaroonline : Meteo giovedì: Italia alle prese con alta pressione e impulsi instabili dai Balcani - Meteolodi : Le previsioni meteo per giovedì 22 settembre - ilovepisa : RT @cascinanotizie: Il meteo di giovedì 22 settembre -