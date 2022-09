LIVE Serie B Brescia-Benevento 0-0 | Altri campionati Italia (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-16 21:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Torna in campo la Serie B con l’anticipo Brescia-Benevento. Allo stadio Rigamonti l’avvio della sesta giornata di campionato. I lombardi cercano una vittoria per restare in testa alla classifica con la Reggina. Più accidentato il cammino del Benevento. Dopo due vittorie consecutive contro Frosinone e Venezia i giallorossi si sono dovuti fermare di nuovo in casa contro il Cagliari. Il 15 marzo scorso l’ultimo precedente a Brescia tra le due squadre chiuso con un pareggio per 2-2, all’11 maggio 2019 con un 2-3 risale l’ultimo successo delle Rondinelle, al 17 aprile 2017, con un 1-0, l’ultima affermazione del Brescia in casa contro i sanniti. STATISTICHE – Gli unici sei precedenti ufficiali tra ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-16 21:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Torna in campo laB con l’anticipo. Allo stadio Rigamonti l’avvio della sesta giornata di campionato. I lombardi cercano una vittoria per restare in testa alla classifica con la Reggina. Più accidentato il cammino del. Dopo due vittorie consecutive contro Frosinone e Venezia i giallorossi si sono dovuti fermare di nuovo in casa contro il Cagliari. Il 15 marzo scorso l’ultimo precedente atra le due squadre chiuso con un pareggio per 2-2, all’11 maggio 2019 con un 2-3 risale l’ultimo successo delle Rondinelle, al 17 aprile 2017, con un 1-0, l’ultima affermazione delin casa contro i sanniti. STATISTICHE – Gli unici sei precedenti ufficiali tra ...

