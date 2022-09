“Sei il nostro amore”. Stash e Giulia Belmonte, le prime foto della figlia Imagine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stash e Giulia Belmonte, le foto del primo mese compiuto dalla principessina di casa. La coppia è sempre molto seguita dai fan che ogni giorno fremono dalla curiosità di sapere come cresce la piccola Imagine. La figlia del cantante è bellissima e mamma Giulia è già in perfetta forma. Ecco le foto della famiglia al completo dopo un mese dal parto. La figlia di Stash e Giulia Belmonte compie un mese. foto che non mancano di certo sul profilo Instagram di mamma Giulia e che fanno impazzire i fan. Insieme a passeggio, o ancora la piccola Imagine nel lettino per prendere tutte le coccole del mondo. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022), ledel primo mese compiuto dalla principessina di casa. La coppia è sempre molto seguita dai fan che ogni giorno fremono dalla curiosità di sapere come cresce la piccola. Ladel cantante è bellissima e mammaè già in perfetta forma. Ecco lefamiglia al completo dopo un mese dal parto. Ladicompie un mese.che non mancano di certo sul profilo Instagram di mammae che fanno impazzire i fan. Insieme a passeggio, o ancora la piccolanel lettino per prendere tutte le coccole del mondo. La ...

ClaMarchisio8 : @paberotti @MattiaPerin Sicuramente. Per meriti suoi e soprattutto perché se ti tirano tanto in porta sei preso in… - you_trend : ??? Non sai ancora per chi votare? Scopri a quali partiti sei più vicino (e da quali sei più lontano) con il nostro… - pescarese1973 : @mimosaosa LAURA PAUSINI E' UN ARTISTA DI FAMA MONDIALE , VANTO DEL NOSTRO PAESE . BELLA RICCA E GIOVANE TU CHI CA… - frlssxtwfs : RT @bus1forlife1: Sei l’amore fatto persona, fai così tanto bene cuore e forse tu nemmeno lo sai. Sei così immenso Louis, sono così estrema… - PisellinaP : RT @padronaeschiavo: Si allena con i cazzi finti per passare a quelli veri????che puttanella??ma se sei uno schiavo minidotato questo ti tocca… -