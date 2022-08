M5S | i candidati di spicco alle elezioni | tutti i nomi

(Di venerdì 19 agosto 2022), il M5S ha reso noto l’esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista deinei collegi plurinali – quindi nel proporzionale – di Camera e Senato. L’annuncio è arrivato sul blog del Movimento. Il leader Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento Cinque Stelle. A lui spetta il parere vincolante e insindacabile, standoregole che M5S si è dato. Sempre al presidente di M5S, quindi a Giuseppe Conte, spetta inoltre l’individuazione deinativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario. Lo stesso Conte, naturalmente, si candidaprossime. E lo farà da capolista in 4 regioni e 5 collegi per la Camera dei deputati. Ovvero: Lombardia 1 (in due ...

Nello specifico, il presidenteè candidato in Lombardia 1 - 01, in Lombardia 1 - 02, in Campania 1 - 01, in Puglia - 01 e in Sicilia 1 - 01. E' quanto si legge nelle liste didel ...Il leaderGiuseppe Conte si candida per la prima volta al Parlamento itliano, alla Camera, presentandosi ...Cinque Stelle dopo che lunedì scorso on line si sono celebrate le primarie fra i...Conte capolista in 4 regioni, in Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. In corsa alla Camera Appendino, Cafiero de Raho, Costa. Al Senato Patuanelli, Licheri, Scarpinato e Turco ...Il Movimento 5 Stelle ha reso noti i risultati delle votazioni per le Parlamentarie e la composizione delle liste per i collegi plurinominali in Toscana.