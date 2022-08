La vita e le idee di Rodney Stark, il sociologo che difendeva l’Occidente (Di venerdì 19 agosto 2022) Rodney Stark se n’è andato. Aveva 88 anni anni. Era nato a Jamestown nel 1934, si è spento a Woodway il 21 luglio scorso. La notizia, è stata data soltanto qualche giorno fa. È stato un grande apologeta della Chiesa nella storia dell’Occidente a cui ha dedicato i suoi libri più importanti, tra i quali Dio è tornato (Piemme, 2003); La scoperta di Dio (Lindau, 2008); Un unico vero Dio (Lindau, 2009); A gloria di Dio (Lindau, 2010); La vittoria dell’Occidente (Lindau, 2014) che probabilmente è il suo saggio di maggiore impatto sull’interpretazione della decadenza dell’Occidente e sulla indispensabile difesa. Per lungo tempo ha diretto l’istituto di studi sulla religione, nell’ateneo cristiano battista del Texas, la Baylor University e si è stato apprezzare per aver sostenuto come ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022)se n’è andato. Aveva 88 anni anni. Era nato a Jamestown nel 1934, si è spento a Woodway il 21 luglio scorso. La notizia, è stata data soltanto qualche giorno fa. È stato un grande apologeta della Chiesa nella storia dela cui ha dedicato i suoi libri più importanti, tra i quali Dio è tornato (Piemme, 2003); La scoperta di Dio (Lindau, 2008); Un unico vero Dio (Lindau, 2009); A gloria di Dio (Lindau, 2010); La vittoria del(Lindau, 2014) che probabilmente è il suo saggio di maggiore impatto sull’interpretazione della decadenza dele sulla indispensabile difesa. Per lungo tempo ha diretto l’istituto di studi sulla religione, nell’ateneo cristiano battista del Texas, la Baylor University e si è stato apprezzare per aver sostenuto come ...

