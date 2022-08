Khaby Lame il re di TikTok è ufficialmente cittadino italiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Khaby Lame il TikToker più famoso del mondo ha prestato oggi giuramento al Comune di Chivasso, in provincia di Torino.E’ il TikToker più famoso del mondo e da oggi è anche cittadino italiano. Khabane Serigne Lame ovvero Khaby Lame, ha prestato oggi giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile, nel municipio di Chivasso (Torino), per ricevere Leggi su people24.myblog (Di venerdì 19 agosto 2022)iler più famoso del mondo ha prestato oggi giuramento al Comune di Chivasso, in provincia di Torino.E’ iler più famoso del mondo e da oggi è anche. Khabane Serigneovvero, ha prestato oggi giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile, nel municipio di Chivasso (Torino), per ricevere

mauroberruto : Oggi Khaby Lame, 22 anni, a #Chivasso (in quel #Canavese che l’ha accolto quando aveva 1 anno) ha giurato, diventan… - Agenzia_Ansa : Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, è diventato a tutti gli effetti cittadino italiano. 'Mi sentivo itali… - LaStampa : Khaby Lame è cittadino italiano, il giuramento al Comune di Chivasso: l'emozione del tiktoker - Gazzi_tag39 : RT @mauroberruto: Oggi Khaby Lame, 22 anni, a #Chivasso (in quel #Canavese che l’ha accolto quando aveva 1 anno) ha giurato, diventando cit… - maximone816 : RT @mauroberruto: Oggi Khaby Lame, 22 anni, a #Chivasso (in quel #Canavese che l’ha accolto quando aveva 1 anno) ha giurato, diventando cit… -