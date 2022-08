Blitz sui conti correnti dei pensionati: cosa fare per evitare problemi (Di venerdì 19 agosto 2022) Blitz sui conti correnti. A confermare la notizia la stessa Corte di Cassazione: il fisco può controllare in qualsiasi momento il conto corrente di pensionati e dipendenti. Vengono presi in considerazione nello specifico tutti i versamenti che i diretti interessati possono effettuare: gli uffici dell’Agenzia delle Entrate controlleranno che ogni singola operazione in entrata sul conto corrente venga giustificata ampiamente sulla dichiarazione dei redditi. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su TvZap Blitz sui conti correnti dei pensionati: l’allarme poco fa, cosa dovete evitare di fare Oggi anche pensionati e dipendenti devono ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022)sui. A confermare la notizia la stessa Corte di Cassazione: il fisco può controllare in qualsiasi momento il conto corrente die dipendenti. Vengono presi in considerazione nello specifico tutti i versamenti che i diretti interessati possono effettuare: gli uffici dell’Agenzia delle Entrate controlleranno che ogni singola operazione in entrata sul conto corrente venga giustificata ampiamente sulla dichiarazione dei redditi. (nua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su TvZapsuidei: l’allarme poco fa,dovetediOggi anchee dipendenti devono ...

CatelliRossella : M5S, polemiche sui paracadutati. Il blitz di Conte per blindare i prescelti - CapoOrsoInPiedi : RT @AuraZacchi: Donald #Trump, la #minaccia dopo il blitz dell’Fbi: «Stanno per succedere cose terribili, il popolo è arrabbiato» Secondo… - infoitinterno : M5S, polemiche sui paracadutati. Il blitz di Conte per blindare i prescelti - GoodMorningIT : Nuovo blitz in #Crimea | #Kenya in bilico dopo le elezioni | 50mila votanti nelle parlamentarie #M5S, polemica sui… - AuraZacchi : Donald #Trump, la #minaccia dopo il blitz dell’Fbi: «Stanno per succedere cose terribili, il popolo è arrabbiato»… -