Turchia, inflazione all’80% ma la banca centrale taglia ancora i tassi di interesse. Costo del denaro ridotto dell’1% (Di giovedì 18 agosto 2022) La Turchia tira dritto. A dispetto di un’inflazione all’80% la banca centrale ha deciso di insistere sulla sua politica di allentamento monetario, tagliando nuovamente i tassi di interesse dell’1% e portandoli al 13%. Generalmente le autorità monetarie si muovono in senso opposto. Quando i prezzi corrono i tassi di interessi vengono alzato. Contrarre prestiti diventa più Costoso e si riduce la quantità di denaro in circolazione, un fattore che contribuisce a rallentare l’inflazione. Il problema è che queste politiche tendono anche a frenare la crescita economica, proprio quello che il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an non vuole a meno di un anno dalle elezioni. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Latira dritto. A dispetto di un’laha deciso di insistere sulla sua politica di allentamento monetario,ndo nuovamente idie portandoli al 13%. Generalmente le autorità monetarie si muovono in senso opposto. Quando i prezzi corrono idi interessi vengono alzato. Contrarre prestiti diventa piùso e si riduce la quantità diin circolazione, un fattore che contribuisce a rallentare l’. Il problema è che queste politiche tendono anche a frenare la crescita economica, proprio quello che il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an non vuole a meno di un anno dalle elezioni. E ...

