(Di giovedì 18 agosto 2022) Paolosottolinea le differenze. Durante la puntata di oggi, 18 agosto, del talk show politicocorrente, in onda su Rete 4, il direttore di TgCom mette a confronto le promesse elettorali. "C'è uno schieramento che legittimamenteuna tassa. C'è un altro schieramento chedile. Su questo - dicerivolto agli elettori - volete scegliere o no? C'è uno schieramento che vorrebbe farla finita con la guerra, perchétornare a un prezzo del petrolio accettabile, per far funzionare le industrie italiane e tedesche. Gli altri dicono che abbiamo fatto un atto di fede nei confronti di Washington e non ce ne importa niente del prezzo del carburante o del grano, tanto ci pensa ...

tempoweb : Paolo #Liguori fa a pezzi la sinistra: 'Propone la patrimoniale contro chi vuole abbassare le tasse' (VIDEO)… -

Il Tempo

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via iavanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.Vangelo di lunedì 1 agosto 2022 (S. Alfonso M. de', S. Pietro Favre) Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un ... e portarono via dodici ceste piene di... Controcorrente, Paolo Liguori fa a pezzi la sinistra: "Propone la patrimoniale contro chi vuole abbassare le tasse" Paolo Liguori sottolinea le differenze. Durante la puntata di oggi, 18 agosto, del talk show politico Controcorrente, in onda su Rete 4, il direttore ...Smontato pezzo dopo pezzo. È la triste vicenda del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, oggi San Pio, struttura ospedaliera di Sant’Agata de’ Goti che, tra promesse non mantenute e speranze che si teme res ...