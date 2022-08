Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022)DEL 17 AGOSTOORE 18:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA IN CODA SULLA COMPLANARE DELLAFIUMICINO SU RAMPA D’IMMISSIONE AL RACCORDO IN ESTERNA MENTRE CODE PER INCIDENTE SU VIA DI PRATICA TRA VIA DI CASTELNO E VILLAGGIO AZZURRO NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA BORGO SANTA RITA DIREZIONE POMEZIA INCOLONNAMENTI SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SU VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONESPOSTIAMOCI A TIVOLI, SI STA IN CODA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TER,E E VILLALBA NEI DU ESENSI DI MARCIA DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...