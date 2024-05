Ora Meloni vuole rispolverare anche le preferenze | Non sono mai stata contraria

Strage di operai in provincia di Palermo , la premier Giorgia Meloni voglia che venga fatta chiarezza su quanto accaduto: Maurizio Landini , invece, individua il colpevole Una città, una regione ed un Paese sconvolti e a lutto per quanto accaduto ...

Premierato, Giorgia Meloni: nessuna riduzione dei poteri del presidente della Repubblica - Premierato, Giorgia meloni: nessuna riduzione dei poteri del presidente della Repubblica - Infine meloni ha voluto precisato che “non c’è alcuna personalizzazione dietro la riforma”. Il governo attuale è “solido, stabile, non avrei bisogno di fare la riforma, è un rischio, ma se chi non ha ...

Premierato, Meloni: “Per me è un rischio ma convinta della sua bontà” - Premierato, meloni: “Per me è un rischio ma convinta della sua bontà” - Nel giorno in cui la riforma del premierato, la modifica della Costituzione che prevede l'elezione diretta del presidente del Consiglio, inizia il suo iter ...

Premierato, Schlein a Meloni: non avete voluto il dialogo - Premierato, Schlein a meloni: non avete voluto il dialogo - Roma, 8 mag. (askanews) - 'Ho sentito dire che non abbiamo argomenti... In verità non solo abbiamo argomenti, ma avevamo proposte. Che ...