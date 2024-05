Furto in casa di Stash dei The Kolors | il messaggio del cantante

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ildei The, si è trovato al centro di un’imprevista e spiacevole situazione proprio nei giorni cruciali del lancio del nuovo singolo della band, “Karma“. Mentre la band avrebbe dovuto concentrarsi sulla promozione del brano e interagire con i fan sui social,è stato inaspettatamente silenzioso. Ildi: “Scusate l’assenza ma…” Tuttavia, il mistero della sua assenza è stato rapidamente risolto quando ilha condiviso un post sui social, rivelando di essere stato vittima di unin. “Scusate l’assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo”, ha scritto, aggiungendo di essere “reduce da unine sto facendo tutte le ...

