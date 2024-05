Italiano non si dà pace per il mal di rigore della sua Fiorentina. dopo gli errori contro Inter e Lazio, ora un altro decisivo con la Roma. MAL DI rigore ? A Dazn, Vincenzo Italiano sull’ennesimo rigore sbagliato dalla Fiorentina: «Ci siamo fermati ...

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito il pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges nel ritorno della semifinale di Conference League che vale l’accesso alla finale di Atene: “Due finali ...

Italiano e il retroscena sul rigore che ha portato la Fiorentina ad Atene: “Che dovevo fare” - italiano e il retroscena sul rigore che ha portato la Fiorentina ad Atene: “Che dovevo fare” - Vincenzo italiano si gode la seconda finale consecutiva di Conference raggiunta alla guida della Fiorentina, rivivendo il momento determinante, il rigore ...

Fiorentina, Italiano: "Rigore L'hanno risolta loro, avevo un po' di timore" - Fiorentina, italiano: "rigore L'hanno risolta loro, avevo un po' di timore" - "Due anni in questa competizione e due finali: straordinario. La maledizione dei pali ci perseguita, menomale che con Beltran abbiamo segnato il rigore. Dentro una bolgia incredibile e contro una ...

La Fiorentina è in Finale di Conference League, a Bruges pari in extremis - La Fiorentina è in Finale di Conference League, a Bruges pari in extremis - Con il Bruges in trasferta è servito un calcio di rigore di Beltran negli ultimi minuti, tanta sofferenza per la squadra di italiano ...