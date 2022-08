Perché i Siren Eyes piacciono così tanto: cos’è il trend beauty di TikTok (Di mercoledì 17 agosto 2022) Su TikTok si parla sempre più di Siren Eyes, una tendenza beauty approvata dai guru del make-up e gettonata anche tra le celebrità. Che cos’è e come funziona. TikTok continua a regalare grandi soddisfazioni al popolo del web e rilancia una tendenza beauty per i make-up addicted. Avete mai sentito parlare di Siren Eyes? I video tutorial di questa nuova tendenza sono ormai all’ordine del giorno sui social e piacciono tantissimo a Millennials e generazione Z. Ma in cosa consiste questa tipologia di make-up? In primis è destinata soltanto agli occhi, com’è facile intuire dal nome. Inoltre si ispira alla leggenda delle Sirene ammaliatrici che nella mitologia greca seducevano chiunque si ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 agosto 2022) Susi parla sempre più di, una tendenzaapprovata dai guru del make-up e gettonata anche tra le celebrità. Chee come funziona.continua a regalare grandi soddisfazioni al popolo del web e rilancia una tendenzaper i make-up addicted. Avete mai sentito parlare di? I video tutorial di questa nuova tendenza sono ormai all’ordine del giorno sui social etantissimo a Millennials e generazione Z. Ma in cosa consiste questa tipologia di make-up? In primis è destinata solagli occhi, com’è facile intuire dal nome. Inoltre si ispira alla leggenda dellee ammaliatrici che nella mitologia greca seducevano chiunque si ...

lostinmyjapan : come si dice quando un uomo fa i sub siren eyes perché io sto per cadere in ginocchio -