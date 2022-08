Music Awards 2022: ecco il cast. Ci sono anche Rhove, Fedez, Blanco, Salmo e D’Alessio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vanessa Incontrada e Carlo Conti (Foto Us/Elena di Vincenzo) Come ogni anno, sarà l’Arena di Verona ad accogliere i Music Awards, lo show Musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che andrà in onda, in diretta in prima serata su Rai1, venerdì 9 e sabato 10 settembre 2022. Via Seat, il nuovo title sponsor sarà TIM, che ha già dato il nome all’evento Musicale estivo di Rai2 e che va dunque ad occupare il ruolo per tanti anni svolto da un’altra compagnia telefonica, Wind. Ancora una volta, saranno premiati sia gli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI Oro, Platino, Multiplatino, sia i singoli Multiplatino usciti tra il 1° agosto 2021 e il 31 agosto 2022. La Siae stabilirà invece i tour e gli eventi che hanno raggiunto gli oltre 100mila (Oro), 200mila (Platino) e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vanessa Incontrada e Carlo Conti (Foto Us/Elena di Vincenzo) Come ogni anno, sarà l’Arena di Verona ad accogliere i, lo showale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che andrà in onda, in diretta in prima serata su Rai1, venerdì 9 e sabato 10 settembre. Via Seat, il nuovo title sponsor sarà TIM, che ha già dato il nome all’eventoale estivo di Rai2 e che va dunque ad occupare il ruolo per tanti anni svolto da un’altra compagnia telefonica, Wind. Ancora una volta, saranno premiati sia gli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI Oro, Platino, Multiplatino, sia i singoli Multiplatino usciti tra il 1° agosto 2021 e il 31 agosto. La Siae stabilirà invece i tour e gli eventi che hanno raggiunto gli oltre 100mila (Oro), 200mila (Platino) e ...

