La Cina invia militari in Russia: 'Esercitazioni congiunte con India, Bielorussia e Tagikistan' (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Cina ha inviato i propri soldati in Russia, per partecipare a delle Esercitazioni militari congiunte che coinvolgeranno anche militari di altri Paesi tra cui India, BieloRussia e Tagikistan. Lo ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lahato i propri soldati in, per partecipare a delleche coinvolgeranno anchedi altri Paesi tra cui, Bielo. Lo ha ...

Agenzia_Ansa : La Cina invia truppe in Russia per un ciclo di esercitazioni congiunte con altri Paesi tra cui India, Bielorussia e… - filippods68 : Cina invia truppe in Russia per manovre con altri Paesi - Mondo - ANSA - TelevideoRai101 : Cina invia truppe in Russia per manovre - vicgri2 : RT @Agenzia_Ansa: La Cina invia truppe in Russia per un ciclo di esercitazioni congiunte con altri Paesi tra cui India, Bielorussia e Tagik… - zazoomblog : Risposta alle minacce. La Cina invia soldati in Russia. Cosa cè dietro le esercitazioni - #Risposta #minacce.… -