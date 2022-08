Juventus, ritorno di fiamma per Emerson Palmieri: cosa sta facendo oggi? (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Juventus, dopo la cessione di Pellegrini, sta pensando di rinforzare la corsia di sinistra. Il nome nuovo è quello di Emerson Palmieri. Abbiamo sempre detto come la Juventus, per rinforzare la corsia di sinistra, avesse bisogno di cedere; negli ultimi giorni è diventato ufficiale l’addio, seppur in prestito, di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte. Cessione che libera uno slot con la società bianconera pronta ad intervenire anche in questo reparto; il nome sembra essere quello di Emerson Palmieri. LaPresseDa ormai un paio di stagioni Alex Sandro fatica ad essere il giocatore che avevamo imparato a conoscere appena sbarcato in Italia; l’anno scorso si è reso protagonista di un clamoroso errore in finale di Supercoppa contro l’Inter. Una sua cessione, però, sembra praticamente ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 17 agosto 2022) La, dopo la cessione di Pellegrini, sta pensando di rinforzare la corsia di sinistra. Il nome nuovo è quello di. Abbiamo sempre detto come la, per rinforzare la corsia di sinistra, avesse bisogno di cedere; negli ultimi giorni è diventato ufficiale l’addio, seppur in prestito, di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte. Cessione che libera uno slot con la società bianconera pronta ad intervenire anche in questo reparto; il nome sembra essere quello di. LaPresseDa ormai un paio di stagioni Alex Sandro fatica ad essere il giocatore che avevamo imparato a conoscere appena sbarcato in Italia; l’anno scorso si è reso protagonista di un clamoroso errore in finale di Supercoppa contro l’Inter. Una sua cessione, però, sembra praticamente ...

salvo_costadura : @NicoSpinelli8 @alberto_varisco Volevo vedere la Juventus se gli avessero offerto 20 mln per Fagioli o Miretti, gli… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: POGBA, Individuata la data per il ritorno in campo - MondoBN : POGBA, Individuata la data per il ritorno in campo - calciomercatoit : #Barcellona, #Pjanic tolto dal mercato da #Xavi: niente ritorno in Italia per il bosniaco #calciomercato - PaoloStarvaggi : @AntoDamiano1996 Eh sì, il ritorno di Parma-Juventus 91/92. -