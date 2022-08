Galaxy Trucker | camionisti spaziali La recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022)– Cranio Creations riporta in auge un titolo del 2007 del noto game designer Vlaada Chvatil, famoso per giochi del calibro di “Mage Knight” e “Through the Ages“.Questa volta parliamo di un tiles placement con carte evento che si svolge in 2 fasi principali. Una partita completa da 2 a 4 giocatori, dura all’incirca 1 ora. Le differenze sostanziali con la versione più datata sono: una nuova grafica, più tessere nave, effetti delle carte ottimizzati e la proposta di un gameplay semplificato che consiste in un solo volo nello spazio.– Ambientazione & Ispirazione Super adorabile e divertente il modo in cui il regolamento si rivolge al lettore, proprio come se fosse una vera e propria “Guida Galattica per“.Con i suoi toni irriverenti, la “guida” ci invita ...