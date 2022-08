Ciclismo su pista | l’Europeo resta stregato per Filippo Ganna | è bronzo dietro Bissegger e Kueng

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Non doveva neanche essere al via fino a qualche giorno fa, ma, visti i problemi di Matteo Sobrero,ha scelto di partecipare alla cronometro dei Campionati Europei diin quel di Monaco di Baviera: l’azzurro, non al top, non è riuscito ad imporsi, ma ha conquistato comunque una bella medaglia di. Il piemontese chiude terzo sul percorso completamente pianeggiante in terra teutonica (24 chilometri completamente pianeggianti con partenza ed arrivo a Fürstenfeldbruck), peggiora rispetto al 2021 (a Trento fu secondo), ma agguanta comunque un piazzamento di rilievo che dà fiducia in vista dei Mondiali. È la Svizzera ad esaltarsi in questa prova contro il tempo: Stefantrova una gara capolavoro, sicuramente la migliore della carriera, e beffa con il tempo di 27’06” per ...