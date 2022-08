Casadei al Chelsea spinge Akanji all’Inter? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è ancora finito il mercato dell’Inter. I nerazzurri necessitano ancora di un difensore che quasi sicuramente arriverà grazie al denaro ricavato dalla cessione di Casadei al Chelsea. L’ obiettivo è sempre Manuel Akanji del Borussia Dtm, ma resiste sempre la candidatura di Acerbi. Casadei al Chelsea: l’Inter si fionda su Akanji? I nerazzurri avevano bisogno di una cessione importante per tornare nuovamente sul mercato e così è stato. Inter e Chelsea hanno trovato un accordo sulla base di 15 milioni di euro +5 di bonus per il trasferimento del giovane talento della Primavera che nelle prossime ore sarà a Londra per visite mediche e la firma sul contratto di 6 anni. A questo punto i vice campioni d’ Italia dovrebbero tuffarsi sul difensore Akanji ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è ancora finito il mercato dell’Inter. I nerazzurri necessitano ancora di un difensore che quasi sicuramente arriverà grazie al denaro ricavato dalla cessione dial. L’ obiettivo è sempre Manueldel Borussia Dtm, ma resiste sempre la candidatura di Acerbi.al: l’Inter si fionda su? I nerazzurri avevano bisogno di una cessione importante per tornare nuovamente sul mercato e così è stato. Inter ehanno trovato un accordo sulla base di 15 milioni di euro +5 di bonus per il trasferimento del giovane talento della Primavera che nelle prossime ore sarà a Londra per visite mediche e la firma sul contratto di 6 anni. A questo punto i vice campioni d’ Italia dovrebbero tuffarsi sul difensore...

Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Casadei molto vicino al @ChelseaFC: le cifre - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Chelsea stanno definendo il trasferimento di #Casadei: domani partirà per l'Inghilterra - Angelredblack1 : @cmdotcom E per me #Casadei farà parte della prima squadra facendo la spola con l'accademy del Chelsea ma i blues g… - lacittanews : L'Inter, tramite la cessione dei due giovani, ha praticamente quasi raggiunto l'attivo di cui aveva bisogno ma i du… -