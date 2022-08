Calabria, in arrivo quasi 500 medici da Cuba per salvare il sistema sanitario. Occhiuto: «I nostri bandi sono andati deserti» (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Fino a 497 medici arriveranno in Calabria all’occorrenza». Con queste parole il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto annuncia di aver siglato un accordo con il governo di Cuba per riempire di personale gli ospedali calabresi. Già settembre ne arriveranno 33, spiega Occhiuto, e poi, man mano che serviranno, tutti gli altri. La ragione dell’accordo è la grave carenza di medici nelle strutture ospedaliere della Calabria che si protrae da mesi. A nulla sono valsi gli incentivi e tanti bandi promossi dalla regione per reclutarne. «Se mancano i medici, che facciamo?» chiede retorico il governatore. «Chiudiamo gli ospedali, chiudiamo i pronto soccorso, e non garantiamo il diritto alla cura ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Fino a 497arriveranno inall’occorrenza». Con queste parole il presidente della RegioneRobertoannuncia di aver siglato un accordo con il governo diper riempire di personale gli ospedali calabresi. Già settembre ne arriveranno 33, spiega, e poi, man mano che serviranno, tutti gli altri. La ragione dell’accordo è la grave carenza dinelle strutture ospedaliere dellache si protrae da mesi. A nullavalsi gli incentivi e tantipromossi dalla regione per reclutarne. «Se mancano i, che facciamo?» chiede retorico il governatore. «Chiudiamo gli ospedali, chiudiamo i pronto soccorso, e non garantiamo il diritto alla cura ai ...

