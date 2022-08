Bombe d’acqua e fenomeni estremi, allerta per 10 regioni italiane (Di mercoledì 17 agosto 2022) Italia divisa in due dal punto di vista delle previsioni meteo, con 45°C in Sicilia e nubifragi al Nord. Uno scenario inquietante che inizierà tra poche ore ed avrà il picco dei fenomeni intensi e delle temperature africane tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto. L’Italia sarà divisa in due, nettamente, tra il maltempo e la sesta ondata di caldo africano: un quadro complesso, difficile, con l’arrivo della prima perturbazione atlantica dopo tanti mesi di siccità al Nord, e con il richiamo (a causa di questa perturbazione) di un flusso molto caldo dalla Tunisia. I fenomeni temporaleschi sono attesi dal pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest, in graduale spostamento verso il resto del settentrione nella giornata di domani quando sarà colpito anche parte del Centro, in particolare Toscana, Umbria e localmente Marche e Lazio.Al Sud, come detto, con la sesta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Italia divisa in due dal punto di vista delle previsioni meteo, con 45°C in Sicilia e nubifragi al Nord. Uno scenario inquietante che inizierà tra poche ore ed avrà il picco deiintensi e delle temperature africane tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto. L’Italia sarà divisa in due, nettamente, tra il maltempo e la sesta ondata di caldo africano: un quadro complesso, difficile, con l’arrivo della prima perturbazione atlantica dopo tanti mesi di siccità al Nord, e con il richiamo (a causa di questa perturbazione) di un flusso molto caldo dalla Tunisia. Itemporaleschi sono attesi dal pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest, in graduale spostamento verso il resto del settentrione nella giornata di domani quando sarà colpito anche parte del Centro, in particolare Toscana, Umbria e localmente Marche e Lazio.Al Sud, come detto, con la sesta ...

