Abu Mazen corregge il tiro dopo le dichiarazioni su Israele: «L'Olocausto è il crimine più odioso della storia moderna». Indignazione di Lapid e Scholz

Non è tardata ad arrivare la replica del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp), Abu Mazen, che ha chiarito le sue accuse in merito ai 50 Olocausti di Israele. «L'Olocausto è il più odioso crimine nella storia moderna dell'umanità», ha detto all'agenzia Wafa, specificando che nelle sue intenzioni «non vi era la negazione dell'unicità dell'Olocausto avvenuto nell'ultimo secolo». Torna a condannarlo fermamente, e spiega: «I crimini di cui ho parlato sono i massacri commessi contro i palestinesi dalla Nakba per mano delle forze israeliane. Questi crimini non si sono fermati fino ad oggi». In una conferenza stampa da Berlino con il cancelliere Olaf Scholz, Mazen ha accusato Israele di aver

