Rapina una banca - salut - ringrazia i sequestrati e se ne va Il video dei Bonnie & Clyde di Napoli

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI -alla napoletana. Ieri in via Emilio Scaglione, nel quartiere di Chiaiano, una coppia si presenta all'ingresso di una. La donna resta fuori e fa da 'palo', l'uomo sfila una pistola e un coltello dai pantaloni e grida: "Questa è una", e sequestra tutti i presenti per 40 interminabili minuti. È il tempo necessario a sbloccare la cassaforte temporizzata dell'Atm. Iltore costringe uno degli impiegati a svuotare il bancomat, racimola poco più di 12 mila euro, poi i due vanno via. Il personale dell'istituto chiama il 112. Sul posto arrivano i carabinieri del nucleo operativo Vomero e della stazione Marianella. Gli basteranno pochi frame delle immagini di-sorveglianza per riconoscere un 38enne di Scampia, Giuseppe Merolla. È ...

