Incubo furti di oro e argento nelle ditte aretine | due colpi in una notte

(Di sabato 4 maggio 2024) Arezzo, 4 maggio 2024 – Iaziende orafe diventano unper Arezzo. Conche si ripetono, per un bottino di decine di migliaia di euro. Due nuovi episodi sono avvenuti in una stessa, quella tra venerdì 3 e sabato 4 maggio. Si cerca di capire adesso se si tratti di una stessa banda o se hanno agito malviventi diversi. Il furto è avvenuto comunque con modalità molto simili tra loro. Il primo colpo è avvenuto a Ceciliano, nella ditta Il Tulipano. I malviventi sono entrati da una ditta confinante. Hanno disattivato l’allarme e hanno portato via circa 70mila euro di. Il secondo furto è avvenuto invece a Viciomaggio, alla Delta Style. In questo caso i ladri hanno portato via circa 700 grammi di oro, per un valore di cinquantamila euro. Il materiale ...

