Roma-Juventus - Allegri | Servirà una grande partit - per loro può essere ultima spiaggia

(Di sabato 4 maggio 2024) “Il calcio è difficile da spiegare, quasi impossibile da spiegare. Va giocato, interpretato, alcune cose in una stagione vanno bene, altre no. Alcune volte giochi meglio di altre volte ma non riesci a vincerle, dipende da momenti e combinazioni, un giocatore puòfuori forma o squalificato. Per un paio di mesi non avevamo attaccanti per un motivo o per un altro. In questi momenti bisogna pensare non a quel che è stato ma a quel che dovrà”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lache può valere la qualificazione alla prossima Champions League: “Ci sono 25 giorni, dobbiamo entrare in Champions e abbiamo una bellaa contro lache è una squadra forte e ha giocatori ...