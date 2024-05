L' assalto degli anarchici contro i carabinieri | insulti e botte - follia nella notte a Genova

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Nuovodell'ultra-sinistra alle forze dell'ordine in un clima strisciante di guerriglia urbana che tra università occupate e piazze violente sta attanagliando l'Italia ormai da mesi. La scorsa, poco prima dell'una, una pattuglia del nucleo radiomobile deidi, impegnata in un sopralluogo per un furto in abitazione in stradone Sant'Agostino, nei vicoli di, è stata presa di mira da un uomo, esponente di un gruppo anarchico presenteEx Latteria occupata, in centro storico, che ha cominciato a insultare i militari. Nel corso dell'identificazione, dal locale sono arrivati numerosiche hanno circondato i, strattonandoli con violenza. E' stato necessario l'intervento di altre pattuglie e ...