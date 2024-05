La Georgia si mobilita senza sosta | proteste contro la legge russa | GUARDA

(Di sabato 4 maggio 2024) Proseguono inlela cosiddetta "", vale a dire il tentativo del governo di approvare la norma sugli "agenti stranieri" che allontanerebbe il Paese dal percorso verso l'ingresso nell'Unione europea (come vuole la Russia di Vladimir Putin). Migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza a Tbilisi chiedendo che l'esecutivo ritiri la contestata. Le manifestazioni nella capitale vanno avanti ormai da due settimane, da quando il partito al potere, Sognono, ha deciso di presentare il disegno dial Parlamento. Mercoledì 1° maggio il Parlamento ha approvato il disegno diin seconda lettura con 83 voti a favorevoli e 23 contrari: richiederebbe ai media e alle organizzazioni non ...

