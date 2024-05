Ristoratrice suicida a Lodi - procura chiede archiviazione per il caso di Giovanna Pedretti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 4 maggio 2024) Per la"nessuno dei comportamenti tenuti da terzi, intervenuti a vario titolo nella presente vicenda, è in alcun modo qualificabile come fatto penalmente rilevante riconducibile alle ipotesi di determinazione al suicidio" Ladiha avanzato oggi la richiesta didel procedimento in relazione al fascicolo aperto nel registro ignoti per istigazione