La coreografia come linguaggio del presente | Torinodanza 2024

Ad oggi, per la sfida di domani notte col Monza, c'è un Dall'Ara da 27mila presenze (solo quattrocento fin qui i biglietti venduti ai tifosi brianzoli). E c'è una curva rossoblù che, in segno di rispetto per le vittime della centrale elettrica di Suviana, ha deciso di far slittare la prevista ...

Milano, 9 aprile 2024 – Al Concerto Come a un derby o una partita di Champions League. Se siamo abituati alle coreografie delle curve in occasione dei match calcistici più importanti, siamo di fronte – quasi – a una novità quando spettacoli simili vengano messi in scena nel corso dei live di ...