FC Koln- Friburgo – probabili formazioni

(Di sabato 4 maggio 2024) L’FC, penultimo in classifica, accoglie ilal RheinEnergieStadion sabato 4 maggio nel turno numero 32 della Bundesliga. La squadra di casa è a sette punti dalla salvezza e ha realisticamente bisogno del massimo dei punti nelle ultime tre partite per avere una possibilità di evitare la retrocessione, ma questo sarà messo alla prova contro gli ospiti che inseguono l’Europa. Il calcio di inizio di FCè previsto alle 18:30 Anteprima della partita FCa che punto sono le due squadre FCIlha perso l’occasione di colmare il divario dal Mainz terzultimo lo scorso fine settimana, riuscendo a ottenere solo un pareggio in casa degli 05ers. Grazie a questo risultato, i Billy Goats restano a ...