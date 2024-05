Alessia Marcuzzi conquista i David di Donatello con spacchi e trasparenze | gli abiti della conduttrice

Con alte probabilità sarà Carlo Conti conduttore del Festival di Sanremo 2025 . Ne ha già fatti tre di grande successo, non ai livelli monstre di Amadeus, ma il conduttore ha sempre avuto un orecchio moderno per la scelta delle canzoni e dei cast. La Rai non vede nessuno, neanche il coraggioso ... Continua a leggere>>

Dopo il grande successo di critica e ascolti delle prime due edizioni, riparte questa sera alle 21.30 su Tv8 GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al timone della trasmissione c’è il Mago Forest che, come ... Continua a leggere>>