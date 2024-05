(Di sabato 4 maggio 2024) Lade Ledi, ilpubblicato da Bao Publising che ripercorre e racconta la realizzazione del primo film della saga di. In libreria dal 4 maggio, per loDay del 2024. Con questa dedica inizia Ledi, il nuovopubblicato da Bao il 4 maggio per allinearsi alloDay. Una data inevitabile, visto l'argomento: George, il creatore della saga, l'artefice di quel sogno cinematografico che va avanti dal 1977 e in cui il regista ha investito tutto se stesso, nel bene e nel male. L'albo, scritto da Laurent Hopman e disegnato da Renaud Roche, racconta proprio, ...

La serie: Star Wars : Tales of the Empire , 2024. Creata da: Dave Filoni. Cast: Diana Lee Inosanto, Meredith Salenger, Rya Kihlstedt, Wing T. Chao, Lars Mikkelsen, Jason Isaacs, Katee Sackhoff, Matthew Wood. Genere: animazione, fantascienza, avventura. Durata: 15 minuti ca./ 6 episodi. Dove ... Continua a leggere>>

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Quando potremo finalmente vedere Cal Kestis in un film o in una serie di Star Wars ? | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Continua a leggere>>

10 personaggi di star wars di cui hai dimenticato l'esistenza - In onore dello star wars Day, abbiamo cercato di celebrare alcuni personaggi che non si crogiolano spesso sotto i riflettori. Continua a leggere>>

Le guerre di Lucas, la recensione del fumetto Bao: dietro le quinte del mito di star wars - La recensione de Le guerre di Lucas, il fumetto pubblicato da Bao Publising che ripercorre e racconta la realizzazione del primo film della saga di star wars. In libreria dal 4 maggio, per lo star War ... Continua a leggere>>

star wars: Tales of the Empire, la storia di Morgan Elsbeth – Guida ai tre episodi - star wars: Tales of the Empire è il sequel spirituale di star wars: Tales of the Jedi, la serie animata il cui debutto su Disney+ risale al 2022. Con il ... Continua a leggere>>