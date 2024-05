Ostia - sgomberato mercatino abusivo in via Oletta | Daspo urbano per 9 persone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – Unimprovvisato (abusivamente) sul marciapiede: è quando riscontrato dai carabinieri della Compagnia di Romache hanno predisposto e condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio finalizzato in particolare al contrasto dei fenomeni di degrado, di illegalità diffusa e di commerciosu aree pubbliche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. In totale, i carabinieri hanno identificato 150, eseguito verifiche a 82 veicoli, elevando contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 2.000 euro. Lo sgombero In particolare, i carabinieriildi ciarpame, di dubbia provenienza, notato ...