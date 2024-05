Chieti - cancellato il profilo Facebook dell’insegnante scomparsa Si infittisce il mistero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Un altro caso di donnascuote l’Italia: si tratta di Milena Santirocco, insegnante 54enne di danza e fitness, di cui non si hanno notizie da domenica scorsa. La donna abita a Lanciano, in provincia di, è separata e ha due figli e proprio loro hanno detto agli inquirenti che la madre conduceva una vita tranquilla e non aveva particolari problemi. LaLa 54enne èmentre stava facendo la sua solita passeggiata nella riserva sul mare a Lanciano dopo aver pranzato con i figli. Una volta arrivata sulla spiaggia si è poi scattata delle foto che ha postato sul suoWhatsapp fino a un’ora dopo. Insomma non ci sarebbero stati episodi sospetti o situazioni preoccupanti, fatto sta che la donna non è più tornata a casa e di lei si ...