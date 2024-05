(Di sabato 4 maggio 2024) (Adnkronos) – Ladiha avanzato oggi la richiesta didel procedimento in relazione al fascicolo aperto nel registro ignoti per istigazione o aiuto al suicidio relativo a, ladi Sant'Angelogiano che si è gettata nel Lambro, dopo essere finita al centro di una bufera mediatica per aver L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – La procura di Lodi ha avanzato oggi la richiesta di archiviazione del procedimento in relazione al fascicolo aperto nel registro ignoti per istigazione o aiuto al suicidio relativo a Giovanna Pedretti , la Ristoratrice di Sant'Angelo Lodi giano che si è gettata nel Lambro, dopo essere ... Continua a leggere>>

La Procura di Lodi ha avanzato la richiesta di archiviazione del procedimento in relazione al fascicolo aperto nel registro ignoti per istigazione o aiuto al suicidio relativo a Giovanna Pedretti, la Ristoratrice di Sant’Angelo Lodi giano che si è gettata nel Lambro, dopo essere finita al centro di ... Continua a leggere>>

Giovanna Pedretti, la procura archivia il caso sulla morte della ristoratrice: recensione “non genuina” ma nessun reato - Sant’Angelo lodigiano, 59enne trovata morta nel Lambro dopo la gogna mediatica e gli attacchi degli haters: per il pm nessuno ha indotto la donna al suicidio ... Continua a leggere>>

ristoratrice morta: la Procura, nessuna istigazione al suicidio - La Procura della Repubblica di lodi ha avanzato, oggi, la richiesta di archiviazione dell'indagine per istigazione o aiuto al suicidio di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo lodigiano ... Continua a leggere>>

ristoratrice suicida a lodi, procura chiede archiviazione per il caso di Giovanna Pedretti - Per la procura, nella morte della donna 'non vi è stato alcun contributo di terze persone' e la signora Pedretti 'si è suicidata per annegamento dopo numerosi tentativi autolesivi a mezzo di uno strum ... Continua a leggere>>