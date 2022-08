Piero Angela, la malattia taciuta e la morte: cos’è la discopatia lombare (Di martedì 16 agosto 2022) La malattia di Piero Angela e la morte. A 93 anni ci lascia il divulgatore più amato, giornalista e conduttore TV, che lascia un grande vuoto nel cuore di tutti. Commoventi le parole di Alberto Angela nel ricordo di papà Piero in Campidoglio, nel giorno del funerale laico, una scelta in osservanza delle ultime volontà di Piero Angela. La malattia di Piero Angela è stata taciuta fino alla fine, a parte qualche sporadica dichiarazione pervenuta in passato. E anche dopo la morte, solo un piccolo accenno al grande male di cui ha sofferto negli ultimi anni di vita, che non ha di certo fermato le sue attività in TV, al servizio della scienza e della divulgazione. Non ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Ladie la. A 93 anni ci lascia il divulgatore più amato, giornalista e conduttore TV, che lascia un grande vuoto nel cuore di tutti. Commoventi le parole di Albertonel ricordo di papàin Campidoglio, nel giorno del funerale laico, una scelta in osservanza delle ultime volontà di. Ladiè statafino alla fine, a parte qualche sporadica dichiarazione pervenuta in passato. E anche dopo la, solo un piccolo accenno al grande male di cui ha sofferto negli ultimi anni di vita, che non ha di certo fermato le sue attività in TV, al servizio della scienza e della divulgazione. Non ...

