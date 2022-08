Nuoto | Europei Roma 2022 in tv oggi | canale | orari e diretta streaming martedì 16 agosto

Leggi su sportface

(Di martedì 16 agosto 2022) Tutto pronto per la sesta giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. A partire dalle ore 9 subito appuntamento con le batterie dei 50 stile libero uomini, 200 farfalla donne, 100 dorso uomini, 50 rana donne, 200 misti uomini e della 4×200 stile libero mista. Tanti azzurri nelle finali e semifinali della sessione pomeridiana a partire dalle ore 18. Di seguito le informazioni su come seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMIE TV – Le gare di giornata saranno visibili intv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (e ...