LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: IL MESSIA E’ TORNATO! Marcell Jacobs CAMPIONE D’EUROPA nei 100 metri! (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE Marcell Jacobs: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 22.37 La DIRETTA LIVE di questa lunga seconda giornata dei Campionati Europei di Atletica leggera 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, dichiarazioni e approfondimenti. Un caro saluto e buona serata a tutti! 22.35 Ai microfoni di Rai Sport, Marcell Jacobs conferma che c’è stato un indurimento al polpaccio prima della semifinale. Nella testa del fuoriclasse di Desenzano sul Garda era scattato l’allarme, ma fortunatamente si trattava di una piccola contrattura. 22.33 E’ stata una giornata bellissima per i colori italiani: ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA CORRE ESATTAMENTE: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 22.37 Ladi questa lunga seconda giornata dei Campionatidileggerafinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, dichiarazioni e approfondimenti. Un caro saluto e buona serata a tutti! 22.35 Ai microfoni di Rai Sport,conferma che c’è stato un indurimento al polpaccio prima della semifinale. Nella testa del fuoriclasse di Desenzano sul Garda era scattato l’allarme, ma fortunatamente si trattava di una piccola contrattura. 22.33 E’ stata una giornata bellissima per i colori italiani: ...

RaiNews : Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri. Miglior tempo del campione olimpico in 10'. Appuntam… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: alle 22.15 la finale di Marcell Jacobs! - #Atletica #Europei #DIRETTA: #22.… - NatyMidwinter : RT @RaiNews: Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri. Miglior tempo del campione olimpico in 10'. Appuntamento con la… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: è tornato Marcell Jacobs! 10.00 in scioltezza e finale insieme ad Ali! -… - ClaudioTonon : RT @RaiNews: Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri. Miglior tempo del campione olimpico in 10'. Appuntamento con la… -