House of the Dragon: le foto della première a Londra, lotta per il Trono di Spade dal 22 agosto su Sky (Di martedì 16 agosto 2022) Pronta al debutto House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones – Il Trono di Spade, che arriva su Sky e Now il 22 agosto in contemporanea con gli USA: ecco la gallery fotografica della première a Londra con tutto il cast A poco più di tre anni dall’ultima volta si torna a Westeros, finalmente. Il leggendario Continente Occidentale del mondo immaginato da George R.R. Martin – già immenso teatro delle epiche vicende raccontate nella serie dei record Il Trono di Spade – sarà infatti il setting di una storia tutta nuova, sebbene precedente a quelle raccontate nel cult HBO: la storia della temuta Casa Targaryen, la dinastia al centro dell’attesissima House OF THE ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Pronta al debuttoof the, lo spin-off di Game of Thrones – Ildi, che arriva su Sky e Now il 22in contemporanea con gli USA: ecco la gallerygraficacon tutto il cast A poco più di tre anni dall’ultima volta si torna a Westeros, finalmente. Il leggendario Continente Occidentale del mondo immaginato da George R.R. Martin – già immenso teatro delle epiche vicende raccontate nella serie dei record Ildi– sarà infatti il setting di una storia tutta nuova, sebbene precedente a quelle raccontate nel cult HBO: la storiatemuta Casa Targaryen, la dinastia al centro dell’attesissimaOF THE ...

_PuntoZip_ : HOUSE OF THE DRAGON – Dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - gaelle14juillet : RT @voceevangelica: #Locarno75. Segnali di speranza dal #Libano - la giuria ecumenica ?@filmjury? ha assegnato il suo premio di 20mila fran… - voceevangelica : RT @gaelle14juillet: Per @Internazionale il #PardoDOro era lui: il film di Abbas Fahdel: Tales of the Purple House. #Libano #speranza #bell… - voceevangelica : #Locarno75. Segnali di speranza dal #Libano - la giuria ecumenica ?@filmjury? ha assegnato il suo premio di 20mila… - ladystarkjonas : Qui per ricordarvi che sta finendo l’estate ma cosa positiva tra 5 giorni esce house of the dragon #HOTDSDCC #hotd #GameOfThrones -