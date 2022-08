Calcio | Fifa sospende federazione indiana ' Influenza esterna indebita'

(Di martedì 16 agosto 2022) Annullati di conseguenza i Mondiali femminili under 17 in programma a ottobre ROMA - Laladie denuncia una "di terze parti" negli affari ...

Annullati di conseguenza i Mondiali femminili under 17 in programma a ottobre ROMA - Lasospende la Federazione indiana die denuncia una "indebita influenza di terze parti" negli affari dell'All India Football Federation (Aiff). Una decisione presa all'unanimità e con ...Cioè da uno dei dirigenti travolti dallo scandalodel 2015. La vicenda di quel prestito è ... Per l'ottantaseienne ex capo delmondiale si tratta di una nuova vittoria giudiziaria. Nel mese ...Annullati di conseguenza i Mondiali femminili under 17 in programma a ottobre ROMA (ITALPRESS) - La Fifa sospende la Federazione indiana di calcio ...La Fifa sospende la Federazione indiana. A rischio i Mondiali U17 femminili. Ecco il comunicato dell'organo mondiale ...