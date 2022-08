Vista da vicino - Tutta la Volkswagen T-Roc foto per foto (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo anni sulla cresta dell'onda del segmento delle C-Suv, alla fine del 2021 la Volkswagen T-Roc si è concessa un restyling che ne ha affinato diversi dettagli estetici e funzionali. Gli interni, per esempio, ora possono contare su materiali più curati e su un infotainment aggiornato. Ma non per questo hanno perso le doti di praticità e spaziosità che caratterizzavano il modello originale: a bordo, stringendosi un po', si può viaggiare anche in cinque e nel bagagliaio possono trovare spazio davvero tante valigie. Il vano posteriore è uno dei più capienti tra le vetture attorno ai 4 metri e 20 (la T-Roc misura 423 cm): 445 litri a divano in uso e 1.290 litri con gli schienali posteriori reclinati. Niente ibrido. Il facelift non è però andato a intaccare la gamma motori, che continua a includere solo unità turbobenzina e turbodiesel non elettrificate. La gamma parte dai ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo anni sulla cresta dell'onda del segmento delle C-Suv, alla fine del 2021 laT-Roc si è concessa un restyling che ne ha affinato diversi dettagli estetici e funzionali. Gli interni, per esempio, ora possono contare su materiali più curati e su un infotainment aggiornato. Ma non per questo hanno perso le doti di praticità e spaziosità che caratterizzavano il modello originale: a bordo, stringendosi un po', si può viaggiare anche in cinque e nel bagagliaio possono trovare spazio davvero tante valigie. Il vano posteriore è uno dei più capienti tra le vetture attorno ai 4 metri e 20 (la T-Roc misura 423 cm): 445 litri a divano in uso e 1.290 litri con gli schienali posteriori reclinati. Niente ibrido. Il facelift non è però andato a intaccare la gamma motori, che continua a includere solo unità turbobenzina e turbodiesel non elettrificate. La gamma parte dai ...

