“È lei la prossima tronista”. UeD, colpaccio di Maria: il volto noto della tv conquista la poltrona rossa (Di lunedì 15 agosto 2022) Il colpaccio di Maria De Filippi non sarebbe poi così lontano, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Nella nuova stagione di Uomini e Donne la conduttrice televisiva vorrebbe come nuova tronista un personaggio molto noto. Il pubblico ha già conosciuto le sue doti all’interno di un famoso programma Mediaset. Lei è attualmente single, dopo aver terminato bruscamente la sua precedente relazione sentimentale, e sarebbe pronta a ricercare un nuovo amore nel dating show di Canale 5. Stiamo sempre parlando di voci, anche se molto insistenti, quindi non possiamo dare ufficialità. Ma a Uomini e Donne la nuova tronista potrebbe essere veramente lei. A riportare la notizia è il sito , che ha dunque rivelato la possibilità di questo obiettivo di Queen Mary. Le attenzioni sul Trono Classico diventerebbero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 agosto 2022) IldiDe Filippi non sarebbe poi così lontano, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Nella nuova stagione di Uomini e Donne la conduttrice televisiva vorrebbe come nuovaun personaggio molto. Il pubblico ha già conosciuto le sue doti all’interno di un famoso programma Mediaset. Lei è attualmente single, dopo aver terminato bruscamente la sua precedente relazione sentimentale, e sarebbe pronta a ricercare un nuovo amore nel dating show di Canale 5. Stiamo sempre parlando di voci, anche se molto insistenti, quindi non possiamo dare ufficialità. Ma a Uomini e Donne la nuovapotrebbe essere veramente lei. A riportare la notizia è il sito , che ha dunque rivelato la possibilità di questo obiettivo di Queen Mary. Le attenzioni sul Trono Classico diventerebbero ...

