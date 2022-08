Mosca, governo Zaporizhzhia valuta chiusura centrale atomica (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA, 14 AGO - Il governo della regione di Zaporizhzhia sta valutando la possibilità di interrompere l'attività dell'omonima centrale nucleare a causa dei continui bombardamenti da parte delle forze ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA, 14 AGO - Ildella regione distando la possibilità di interrompere l'attività dell'omonimanucleare a causa dei continui bombardamenti da parte delle forze ...

_Nico_Piro_ : della sua presidente. Si dimentica forse che Amnesty per anni ha martellato governo russo su violazione diritti civ… - GiovaQuez : Bianchi: 'Il governo non rappresenta la volontà del popolo. La maggioranza degli italiani è contenta non ci sia più… - PIERPAO67864611 : RT @andreacantelmo8: Il governo della #Danimarca vorrebbe ridurre il numero di visti turistici rilasciati ai russi come ulteriore misura co… - domenico_damore : RT @andreacantelmo8: Il governo della #Danimarca vorrebbe ridurre il numero di visti turistici rilasciati ai russi come ulteriore misura co… - peacelink : Il governo danese vorrebbe ridurre il numero di visti turistici rilasciati ai russi come ulteriore misura contro Mo… -