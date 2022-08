L' elicottero ha schivato le case Ecco come il pilota ha evitato la tragedia

Fanpage.it

Di Gianni Agnelli si racconta che, quando arrivava in Costa Azzurra con l', anziché ... Non aveva guardato i corpi mutilati, non avevale pallottole. Eppure entrambi tra la perfezione ...Di Gianni Agnelli si racconta che, quando arrivava in Costa Azzurra con l', anziché ... Non aveva guardato i corpi mutilati, non avevale pallottole. Eppure entrambi tra la perfezione ... Ha un colpo di sonno di ritorno da una notte di lavoro, muore a 29 anni in un incidente