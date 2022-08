Gazzettino : Zelenski telefona al Papa, il viaggio a Kiev slitta ancora per via della salute di Bergoglio -

Esattamente come aveva fatto anche l'ambasciatore ucraino Andry Yurash la scorsa settimana, ancheha rinnovato l'invito a recarsi in Ucraina. Finora - nonostante diversi segnali vaticani e ...... visto che il filo tra Draghi e Conte è interrotto e l'avvocato del popolo non, ecco che ... delle istituzioni europee, di, gli articoli della stampa internazionale, la benedizione del ...Dopo avere compromesso le linee di rifornimento russe dalla Crimea, le forze ucraine mirano ora a logorare le linee russe ...Evacuati paesi e villaggi nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli ucraini hanno attaccato nella zona di Donetsk e nella zona di Odessa dove è stata indebolita la flotta russa. Altri du ...